ترامب يلوح بفرض رسوم على اليابان أمام رئيس وزرائها

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إذا لم تتم تسوية العجز التجاري مع اليابان، وذلك أثناء استقباله رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي يسعى للحصول على تأكيدات بشأن متانة التحالف التقليدي بين البلدين.

وقال ترامب، خلال ترحيبه بإيشيبا في البيت الأبيض اليوم الجمعة، "نحب اليابان". وصرح بأنه يريد تحقيق "التوازن" في الميزان التجاري بين البلدين، ملوحا بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم تحقيق تقدم على هذا الصعيد.

وتابع الرئيس الأميركي وقد جلس رئيس الوزراء الياباني إلى جانبه في المكتب البيضاوي "لا أعتقد أننا سنواجه أي مشكلة. إنهم يريدون الإنصاف أيضا".

من جهته، شدد رئيس الوزراء الياباني على أنه مصمم على العمل مع واشنطن "من أجل السلام في العالم"، وقال لترامب إن اليابان مستعدة لتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة مشيرا إلى خطط لشركتي تويوتا وإيسوزو.

كما أعرب إيشيبا للرئيس الأميركي عن تأثره بنجاته من محاولة الاغتيال في يوليو/تموز خلال حملته الانتخابية، وقال إنه أدرك حينها أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة.

President Trump "was very sincere and powerful and with strong will for the United States and the whole world." –Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba pic.twitter.com/g3K2jIC50m

— The White House (@WhiteHouse) February 7, 2025