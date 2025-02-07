ترامب يلوح بفرض رسوم على اليابان أمام رئيس وزرائها

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إذا لم تتم تسوية العجز التجاري مع اليابان، وذلك أثناء استقباله رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي يسعى للحصول على تأكيدات بشأن متانة التحالف التقليدي بين البلدين.

وقال ترامب، خلال ترحيبه بإيشيبا في البيت الأبيض اليوم الجمعة، "نحب اليابان". وصرح بأنه يريد تحقيق "التوازن" في الميزان التجاري بين البلدين، ملوحا بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم تحقيق تقدم على هذا الصعيد.

وتابع الرئيس الأميركي وقد جلس رئيس الوزراء الياباني إلى جانبه في المكتب البيضاوي "لا أعتقد أننا سنواجه أي مشكلة. إنهم يريدون الإنصاف أيضا".

من جهته، شدد رئيس الوزراء الياباني على أنه مصمم على العمل مع واشنطن "من أجل السلام في العالم"، وقال لترامب إن اليابان مستعدة لتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة مشيرا إلى خطط لشركتي تويوتا وإيسوزو.

كما أعرب إيشيبا للرئيس الأميركي عن تأثره بنجاته من محاولة الاغتيال في يوليو/تموز خلال حملته الانتخابية، وقال إنه أدرك حينها أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة.

President Trump "was very sincere and powerful and with strong will for the United States and the whole world." –Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba pic.twitter.com/g3K2jIC50m — The White House (@WhiteHouse) February 7, 2025

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دول عديدة مستهدَفة

وتسعى طوكيو إلى منع فرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، بعدما أعلن ترامب فرض رسوم على الواردات من كندا والمكسيك، ثم عاد وعلقها مؤقتا.

واليابان واحدة من الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزا في الميزان التجاري معها. وتظهر أحدث البيانات التجارية الأميركية أن اليابان حققت فائضا في تجارة السلع بقيمة 68.5 مليار دولار على حساب الولايات المتحدة في عام 2024.

وأعلن ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيعلن فرض رسوم جمركية على دول عديدة الأسبوع المقبل، من دون أن يسميها.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني، صرح ترامب بأنه "إذا كانت هناك دولة تفرض علينا رسوما، فسنرد بالمثل، وهذا أمر عادل".

President Donald J. Trump presents Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba with a picture of them together. 🇺🇸 🇯🇵 pic.twitter.com/v5JPK7EsjA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 7, 2025

صفقات تجارية وعسكرية

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأميركي أن بلاده ملتزمة بأمن اليابان و"الدفاع عنها باعتبارها دولة صديقة وحليفة"، مشيرا إلى أن طوكيو ملتزمة بمضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027.

وأضاف ترامب أنه وافق هذا الأسبوع على مبيعات عسكرية لليابان بنحو مليار دولار، مؤكدا أن واشنطن ستمدد "القوة الكاملة للردع الأميركي دفاعا عنها".

وأشار إلى أنه يمكن إنهاء العجز التجاري مع اليابان عبر النفط والغاز فقط، مبيّنا أن طوكيو ستبدأ قريبا استيراد شحنات جديدة من الغاز المسال الأميركي.

وأضاف أنه مستعد للتعاون من أجل زيادة استثمارات اليابان في الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق يبلغ تريليون دولار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني إنه أجرى مع ترامب "مناقشات صريحة بشأن التحديات التي تواجهنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

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وتشعر اليابان -التي تستضيف نحو 54 ألف جندي أميركي، معظمهم في منطقة أوكيناوا القريبة من تايوان- بالقلق من تزايد قوة الصين في ظل خلافات إقليمية.

وفيما يتعلق بالتجارة، قال إيشيبا إنه ينبغي فرض الرسوم الجمركية "إذا كان ذلك يعود بالنفع على الطرفين".