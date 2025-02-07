البحث عن طائرة ركاب مفقودة في ألاسكا

ذكرت إدارة السلامة العامة في ألاسكا أمس الخميس أن السلطات تجري عملية بحث عن طائرة ركاب تابعة لشركة "بيرينغ إير" على متنها 10 أشخاص في أعقاب الإبلاغ عن فقدانها خلال رحلة من "أونالاكليت" إلى "نوم" بالولاية الأميركية.

وأوضحت الإدارة على موقعها الإلكتروني أن الطائرة كانت تقل 9 ركاب وقائدها، مشيرة إلى أن فرق البحث تعمل على تحديد آخر إحداثياتها المرصودة.

وبحسب بيانات موقع تتبع الرحلات فلايت رادار 24 فإن بيرينغ إير شركة طيران محلية مقرها ألاسكا، وتشغل نحو 39 طائرة ومروحية.

وقال مدير العمليات في شركة "بيرينغ إير" ديفيد أولسون إن الطائرة أقلعت من أونالاكليت في الساعة 2:37 مساءً، وفقدت السلطات الاتصال بها بعد أقل من ساعة. ووفقا لخفر السواحل الأميركي، كانت الطائرة على بعد 12 ميلا (حوالي 19 كيلومترا) من الساحل.

وهذا هو الحادث الجوي الثالث في الولايات المتحدة خلال 8 أيام. فقد اصطدمت طائرة ركاب تجارية بمروحية تابعة للجيش بالقرب من واشنطن في 29 يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى مقتل 67 شخصا. كما تحطمت طائرة إسعاف جوي في فيلادلفيا في 31 من الشهر ذاته، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها وشخص آخر على الأرض.