تعذيب أسرى فلسطينيين بفيديو لدمار غزة

قال الصحفي في موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي ليران تماري إن شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع مصلحة السجون أعدت فيديو مدته 3 دقائق سيتم عرضه على الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدا السبت، حيث يعرض الفيديو توثيقا للدمار الواسع الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف "سيتمكن الأسرى الفلسطينيون الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية يوم السبت، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى مع حماس، من مشاهدة مقطع فيديو يظهر الدمار في غزة، وسيتم عرضه عليهم أثناء خروجهم من زنازينهم استعدادًا للإفراج عنهم وتسليمهم إلى الصليب الأحمر".

وبحسب يديعوت أحرونوت فإن مقطع الفيديو يوثق مستوى الدمار الذي لحق بقطاع غزة نتيجة للحرب التي بدأت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، باعتبار أنه لم يكن لدى العديد من هؤلاء الأسرى الذين كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد أو لسنوات طويلة سوى القليل من المعلومات عن الأحداث التي جرت في الخارج.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بين جيش الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل 15 شهرا، تسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر بقدر "غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث"، بحسب الأمم المتحدة.

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وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.

وأدّت الحملة العسكرية التي شنّتها إسرائيل على القطاع إلى استشهاد 46 ألفا و788 شخصا على الأقل في القطاع، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة جديرة بالثقة.

وخلال الحرب، استهدف جيش الاحتلال بصورة ممنهجة مستشفيات القطاع، ورافق تلك الاستهدافات مزاعم الجيش بأن مقاتلي حماس يستخدمون هذه المرافق المدنية قواعد لهم سواء للاختباء أو لشن هجمات، وهو ما لم تقدم عليه إسرائيل دليلا واحدا، وأثبتت العديد من التحقيقات الصحفية زيفه.

وطال الدمار البنية التحتية للخدمات الأساسية، حيث دُمر 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، وأكثر من 650 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، ونحو 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع، إضافة إلى 3700 كيلومتر طولي من شبكات الكهرباء.

وفي القطاع الصحي والتعليمي، خرج 34 مستشفى من الخدمة بسبب القصف، كما حُرم نحو 800 ألف طالب وطالبة من التعليم بعد تدمير 500 مدرسة وجامعة في عموم محافظات قطاع غزة، ولم تسلم دور العبادة من القصف، حيث دمر الاحتلال نحو ألف مسجد، مما أسكت صوت الأذان في معظم أنحاء غزة.