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واللا عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو يطالب بتخلي حماس عن السلطة ومغادرة كبار قادتها للخارج
6/2/2025-|آخر تحديث: 6/2/202509:24 م (توقيت مكة)
واللا عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو يطالب في المقابل بتخلي حماس عن السلطة في غزة ومغادرة كبار قادتها للخارج.
عاجل | واللا عن مصدر إسرائيلي: إذا وافقت حماس على عدم السيطرة على غزة ستكون هناك مرحلة ثانية من الصفقة.
عاجل | واللا عن مصدر إسرائيلي: إذا لم توافق حماس على عدم السيطرة على غزة لن تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا.
عاجل | واللا عن مسؤولين إسرائيليين: حماس غير مستعدة للتخلي عن قوتها العسكرية أو عن الأسلحة التي بحوزتها.
واللا عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو ينوي عرض إنهاء الحرب والإفراج عن سجناء لم توافق إسرائيل عليهم سابقا.
واللا عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو أشار خلال محادثاته في واشنطن إلى نيته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
المصدر : الجزيرة