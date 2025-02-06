واللا عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو يطالب بتخلي حماس عن السلطة ومغادرة كبار قادتها للخارج

واللا عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو يطالب في المقابل بتخلي حماس عن السلطة في غزة ومغادرة كبار قادتها للخارج.

عاجل | واللا عن مصدر إسرائيلي: إذا وافقت حماس على عدم السيطرة على غزة ستكون هناك مرحلة ثانية من الصفقة.

عاجل | واللا عن مصدر إسرائيلي: إذا لم توافق حماس على عدم السيطرة على غزة لن تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا.

عاجل | واللا عن مسؤولين إسرائيليين: حماس غير مستعدة للتخلي عن قوتها العسكرية أو عن الأسلحة التي بحوزتها.

واللا عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو ينوي عرض إنهاء الحرب والإفراج عن سجناء لم توافق إسرائيل عليهم سابقا.

واللا عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو أشار خلال محادثاته في واشنطن إلى نيته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.