نتنياهو يمتدح مقترح ترامب ويعتبر إعادة التوطين بغزة "طوعية ومؤقتة"

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إشادته "بفكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة لإعادة الإعمار" لكنه وصف إعادة التوطين بأنها "طوعية ومؤقتة".

وفي مقابلة أمس الأربعاء مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز، قال نتنياهو "هذه أول فكرة جيدة أسمعها، ولا يوجد ما يعيبها. إنها فكرة رائعة وأعتقد أنه يجب متابعتها حقا.. فحصها ومتابعتها وتنفيذها، لأنني أعتقد أنها ستخلق مستقبلا مختلفًا للجميع".

وأضاف أن "الفكرة الفعلية المتمثلة في السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ بإمكانهم المغادرة. وبإمكانهم العودة. وبإمكانهم الانتقال إلى مكان آخر والعودة. ولكن يتعين علينا إعادة بناء غزة".

وذكر نتنياهو أنه لا يعتقد أن ترامب اقترح إرسال قوات أميركية لمحاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة أو أن واشنطن ستموّل جهود إعادة الإعمار.

واقترح ترامب مرارا منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي أن تستقبل دول عربية إقليمية مثل مصر والأردن فلسطينيين من غزة، وهي الفكرة التي رفضتها الدول العربية والقيادات الفلسطينية.

ونددت جماعات لحقوق الإنسان بمقترح ترامب لنقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي. ودافع مساعدون لترامب عن مقترحه لكنهم تراجعوا عن بعض جوانبه بعد التنديد الدولي.

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ورفض حلفاء أميركا وحتى مشرعون جمهوريون اقتراحات ترامب بأن تتولى الولايات المتحدة "ملكية" غزة وإعادة توطين الفلسطينيين "بشكل دائم"، وتراجع كبير الدبلوماسيين والمتحدثين باسم ترامب عن هذه الاقتراحات قليلا.