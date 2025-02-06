عاجل,
أخبار

عاجل| وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت إلى الجيش بإعداد خطة تتيح لسكان غزة الخروج طوعا

6/2/2025

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان