غارات إسرائيلية على مرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة غارتين على مرتفعات منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان، كما شنت غارات على سلسلة الجبال الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا.

يأتي ذلك بعدما واصل جيش الاحتلال -أمس الخميس- عمليات نسف المنازل في بلدتين بمحافظة النبطية جنوب لبنان، مسجلا بذلك خرقين جديدين لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبذلك يرتفع إجمالي خروقات إسرائيل للاتفاق منذ سريانه قبل 73 يوما إلى 857 خرقا، وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول للأنباء استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية.

فقد نفذت قوات إسرائيلية الخميس عمليات نسف جديدة لما تبقى من منازل ببلدة كفركلا الحدودية الواقعة في قضاء مرجعيون، في حين ينتظر أهالي البلدة منذ أيام الدخول إليها من دون جدوى.

وفي القضاء ذاته، نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المباني في بلدة ميس الجبل.

اتفاق ثم إخلال

ويوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.

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لكن تل أبيب أخلت بالاتفاق عبر الامتناع عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال هذه المهلة التي انتهت فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يعلن البيت الأبيض عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

وحتى اليوم، خلفت خروقات الجيش الإسرائيلي للاتفاق 67 قتيلا و263 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

في حين أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 4098 قتيلا و16 ألفا و888 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي.