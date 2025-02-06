مقتل عسكرييْن إسرائيليين وإصابة 8 إثر انهيار رافعة بغلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة في غلاف غزة الشمالي.

وقال الجيش -في بيان- إن أحد القتيلين ضابط برتبة مقدم ويخدم في صفوف الاحتياط بالكتيبة 51 في لواء غولاني.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الرافعة انهارت بسبب الرياح القوية وسقطت على خيمة كان الجنود بداخلها.

#صورة | جيش الاحتلال الإسرائيلي: أحد القتلى في غلاف غزة الشمالي ضابط برتبة مقدم ويخدم في صفوف الاحتياط بالكتيبة 51 في لواء غولاني pic.twitter.com/JRmX20Ba6m — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 6, 2025

وقالت هيئة البث إن الجيش يحقق في هذا الحادث الخطير الذي يعكس نقص الاستعداد للظروف الجوية.

ويأتي هذا الحادث بينما يتعرض قطاع غزة والمناطق القريبة منه لمنخفض جوي مصحوب بأمطار ورياح قوية.