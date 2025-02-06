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زيمبابوي تدعم قرار ترامب في ترحيل المهاجرين

رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغانغوا (رويترز)
6/2/2025

أبدت السلطات في زيمبابوي دعمها لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة الأميركية.

وفي تدوينة له على منصة إكس قال الرئيس إيمرسون منانغانغوا "نؤيد قرار حكومة الولايات المتحدة إعادة مواطنينا الذين يقيمون في الولايات المتحدة بطرق غير قانونية".

ويصل عدد المواطنين الزيمبابويين الذين سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى 550 شخصا.

وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، أعطت إدارة الرئيس الأميركي إذنا لإدارة الهجرة والجمارك باعتقال المهاجرين غير النظاميين الذين يقيمون بالقرب من أماكن حساسة مثل الكنائس والمستشفيات والمدارس.

ونفذت السلطات الأميركية مداهمات واسعة ضد المهاجرين غير النظاميين في ولايات كاليفورنيا وأريزونا وتكساس ونيويورك.

ومنذ أن تولى الرئيس ترامب مقاليد الحكم تم اعتقال أكثر من 5000 مهاجر غير نظامي، وبدأت السلطات في تهجيرهم نحو الهند والبرازيل وكولومبيا والسلفادور والمكسيك وفنزويلا.

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وحسب قانون "ليكي رايلي" (قانون أصدرته إدارة ترامب يتعلق بالهجرة) يحق للسلطات في الولايات المتحدة احتجاز وترحيل الأشخاص غير المسجلين المتهمين بجرائم حتى قبل إدانتهم.

وأعلنت إدارة ترامب عزمها بناء منشأة في خليج غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير نظامي.

وقالت إدارة الهجرة في الولايات المتحدة إنه يتعين على كل دولة أن تقبل عودة مواطنيها الذين سيتم ترحيلهم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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