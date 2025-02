زيمبابوي تدعم قرار ترامب في ترحيل المهاجرين

أبدت السلطات في زيمبابوي دعمها لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة الأميركية.

وفي تدوينة له على منصة إكس قال الرئيس إيمرسون منانغانغوا "نؤيد قرار حكومة الولايات المتحدة إعادة مواطنينا الذين يقيمون في الولايات المتحدة بطرق غير قانونية".

ويصل عدد المواطنين الزيمبابويين الذين سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى 550 شخصا.

The Government of Zimbabwe supports the United States Government’s decision to repatriate and return our Zimbabwean citizens who may have been residing in the US illegally. @realDonaldTrump @Sec_Noem @SecRubio

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) February 5, 2025