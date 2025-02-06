رغم التنديدات الدولية الواسعة.. ترامب يصر أن "الجميع يحبون" مقترحه بشأن غزة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى أمس الأربعاء أن "الجميع يحبون" اقتراحه بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، رغم أن إعلانه الصادم واجه إدانات عالمية.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الأربعاء: "الجميع يحبون ذلك".

ورفض الرئيس الأميركي الإجابة عن مزيد من الأسئلة في أثناء إشرافه على أداء النائبة العامة الأميركية الجديدة بام بوندي اليمين الدستورية.

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

وزعم ترامب في المؤتمر الصحفي أن كل من تحدث إليهم "يحبون فكرة امتلاك الولايات المتحدة تلك القطعة من الأرض"، في إشارة إلى قطاع غزة.

ووجد مقترح ترامب بشأن غزة انتقادات دولية واسعة واعتبرت منظمة العفو الدولية أن اقتراحه "مروع" و"انتهاك صارخ" للقانون الدولي، في حين حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أيّ محاولة لإجراء "تطهير عرقي" في غزة، ودعا في المقابل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءا "لا يتجزأ منها".

وأعربت دول أوروبية عديدة، أمس الأربعاء، عن رفضها القاطع لمخططات ترامب الرامية إلى الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى، محذرة من أن ذلك يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي"، وقد يؤجج الكراهية والاضطرابات بالشرق الأوسط.

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وأكدت هذه الدول ضرورة الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين ليكون سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام بالمنطقة.

كما أثار مقترح ترامب الصادم تنديدات من القوى الدولية، ومنها روسيا والصين، ورفضته السعودية ذات الثقل الإقليمي رفضا قاطعا، كما رفضته جامعة الدول العربية وعديد من دول العالم الأخرى.