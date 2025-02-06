خبراء إسرائيليون: هجوم حاجز تياسير يعكس جرأة الفلسطينيين وشعورهم بالانتصار

واصل الإعلام الإسرائيلي الحديث عن عملية حاجز تياسير في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، والتي قال محللون إنها تعكس قدرة واستعدادا قتاليا وشعورا بالانتصار على إسرائيل.

ووفقا لمراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12 نير دفوري، فقد كان منالمفترض أن تنتهي العملية بنتيجة أخرى غير التي انتهت بها، حيث هاجم شخص واحد موقعا عسكريا به 11 جنديا.

وما يخشاه الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) حاليا تكرار مثل هذه العملية التي تمكن فيها شخص واحد من قتل اثنين وإصابة 8 آخرين في اشتباك مباشر بالسلاح، كما يقول دفوري.

إعداد مسبق وأداء عال

أما مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة الجيش آمير بار شالوم، فقال إن ما جرى أن مسلحا راقب المكان ورصد نقطة ضعف وتمكن من دخول معسكر حاملا بندقية ومرتديا زيا واقيا من الرصاص.

ولا يمكن تفسير هذا الحدث إلا بالإعداد المسبق -برأي شالوم- الذي يعتقد أن على الجيش إطلاق إنذار بعد هذه العملية والتعامل بطريقة مختلفة مع الحواجز العسكرية الثابتة.

ويرى شالوم أن ما يجري في الضفة الغربية "لم يعد مجرد أعمال شغب أو عمليات منفردة"، لأن ما يجري يثبت وجود قدرات عسكرية متقدمة وأداء قتاليا عاليا.

وبالمثل، قال المسؤول السابق في الشاباك عميت آسا، إن تنفيذ هذه العملية بشكل فردي يتطلب جرأة كبيرة ودافعا قويا، مشيرا إلى أن إطلاق سراح كثير من الأسرى يعطي المهاجمين شعورا بالانتصار على إسرائيل.