تركيا تحيي الذكرى الثانية للزلزال المدمر

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ذكرى ضحايا كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا في 6 فبرير/شباط 2023.

وقال أردوغان في منشور عبر منصة إكس "في الذكرى الثانية لزلازل 6 فبراير/شباط التي هزتنا جميعا بعمق، وفتحت جراحا كبيرة في قلوبنا، وتركت آثارا لا تنسى في ذاكرة شعبنا، أسأل الله الرحمة لكل واحد من أشقائنا الذين فقدناهم والبالغ عددهم 53 ألفا و537".

كما تمنى أردوغان الصبر والسلوان لذوي المواطنين الذين فقدوا حياتهم جراء الزلازل، وللشعب التركي عامة.

وتعهد أردوغان بمواصلة العمل لإعادة إعمار المناطق المنكوبة حتى إحيائها بالكامل.

كذلك أحيت ولايات تركية ذكرى الزلزال الذي وصف بالمدمر لما خلفه من خسائر بشرية ومادية كبيرة.

كهرمان مرعش

في ولاية كهرمان مرعش، تجمع مواطنون أمام صالة عثمان ساين الرياضية، ووضعوا لافتات كتب عليها "لم ننس" و"نستذكر باحترام" وتركوا زهور القرنفل عليها.

وخلال البرنامج، تليت آيات من القرآن الكريم وأدعية، وألقى أقارب ضحايا الزلزال كلمات.

وعُلّقت على الجدار صور الضحايا الذين لقوا حتفهم، وصور لآثار الزلزال.

هاطاي

وفي برنامج إحياء الذكرى الذي نُظم بالتنسيق مع الوالي مصطفى ماساتلي ورئيس البلدية محمد أونتورك، اجتمع ممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنون في حديقة "والي أورغين".

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وانطلقت مسيرة صامتة حاشدة من شارع أتاتورك إلى ساحة الجمهورية.

وفي الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي، وهو وقت وقوع الزلزال الأول، وقف الحاضرون بصمت مدة 65 ثانية حدادا على الذين فقدوا أرواحهم في الكارثة.

وفي إطار البرنامج، قام ممثلو الديانات السماوية الثلاث بالدعاء واحدا تلو الآخر.

وفي وقت لاحق، ألقى مشاركون زهور القرنفل الحمراء في نهر العاصي تخليدا لذكرى الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال.

وأقيمت صلاة الفجر وتلي القرآن الكريم في مسجد شهداء زلزال نارليجا بقضاء أنطاكيا وسط ولاية هاطاي.

وعقب ذلك، زار المشاركون في البرنامج مقبرة زلزال نارليجا التي دفن فيها من فقدوا أرواحهم في الزلازل.

غازي عنتاب

نظمت ولاية غازي عنتاب برنامجا تذكاريا في قضاء الشهيد كامل، حيث انهارت 4 من أصل 6 مبان في مجمع سكني، وفقد 134 شخصا حياتهم في الزلازل.

وحضر في بيت العزاء والي غازي عنتاب كمال تشبر، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان ياووز، ونائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري آيلين نازلياكا، ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين.

وبعد المسيرة الصامتة، وقف أعضاء البروتوكول والمشاركون دقيقة صمت.

أدي يامان

أقيمت مسيرة صامتة في ولاية أدي يامان بمشاركة آلاف الأشخاص في الذكرى الثانية للزلزال.

وتجمع المشاركون أمام مكتب الوالي بمشاركة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، ووزير الداخلية علي يرلي كايا، والوالي عثمان فارول.

ولم يتمكن بعض المتضررين من الزلزال وقد حملوا صور أحبائهم المفقودين من حبس دموعهم خلال المسيرة، وأطلقوا مئات البالونات في السماء.

ملاطيا

حضر والي ملاطيا سدار ياووز، ورئيس البلدية سامي أر برنامج إحياء الذكرى في منطقة بناء "حكيم بي" الذي انهار بسبب الزلزال.

وبعد قراءة القرآن الكريم، تم الدعاء لـ78 شخصا فقدوا أرواحهم.

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وبعد الكلمات، وضع الحاضرون زهور القرنفل في مكان الحطام تخليدا لذكرى ضحايا الزلزال.

أضنة

أقيمت فعالية إحياء ذكرى في المنطقة التي يقع فيها مبنى "ألبارغون" الذي انهار في الزلازل وفقد فيه 96 شخصا حياتهم.

ديار بكر

قام المواطنون الذين توافدوا إلى مجمع غاليريا السكني الذي انهار بفعل الزلزال بالدعاء، وبكى هناك أقارب الضحايا.

وتمنى محمد بولدو، الذي فقد 9 من أقاربه في الزلزال، الرحمة من الله لجميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلازل.

بورصة

نظمت بلدية عثمان غازي في ولاية بورصة برنامجا لإحياء ذكرى ضحايا الزلزال في ساحة عثمان غازي، بالتعاون مع مجلس المدينة واتحاد جمعيات ولاية بورصة.

وحضر البرنامج ممثلو الجمعيات من 11 ولاية متضررة من الزلزال، وفرق البحث والإنقاذ، ومسؤولون من المنظمات غير الحكومية والمواطنون.

وفجر 6 فبراير/شباط 2023، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا مركزه قهرمان مرعش بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وشملت آثار الزلزال 124 قضاء و6 آلاف و929 قرية ضمن 11 ولاية تركية، بينما بلغ عدد المتضررين منه 14 مليون شخص في تركيا وحدها.

الزلزال الذي ضرب مساحة قدرها 120 ألف متر مربع أودى بحياة 53 ألفا و537 شخصا، بينما أصيب 107 آلاف و213 آخرون.