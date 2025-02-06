بنما تنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية وتتهم أميركا بالكذب

أعلن الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو اليوم الخميس انسحاب بلاده من "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، في خطوة تأتي بعيد أيام من استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تسعى بلاده للحد من نفوذ بكين على قناة بنما.

وقال مولينو، الذي سبق له أن أعلن أنه لن يجدد مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين، خلال مؤتمر صحفي إن سفارة بنما في بكين "قدمت الوثيقة التي تتضمن الإعلان عن الخروج من الاتفاق خلال مهلة 90 يوما"، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين.

كما اتهم الرئيس البنمي حكومة الولايات المتحدة بإطلاق "أكذوبة" أمس الأربعاء عندما زعمت وزارة الخارجية الأميركية أن السفن الحكومية الأميركية سيكون بإمكانها عبور قناة بنما دون دفع رسوم.

وفي تصريحات للصحفيين، عبر مولينو عن "رفضه المطلق" لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وبنما "على أساس الكذب والزيف".

وتضاربت الأنباء أمس الأربعاء بشأن عبور السفن الحكومية الأميركية قناة بنما من دون رسوم، فقد أعلنت واشنطن أن السلطات البنمية أبلغتها بهذا القرار عقب تهديدات وضغوط مارستها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن هيئة قناة بنما سارعت إلى نفي ذلك.

وكان ترامب هدد مرارا -قبل وبعد توليه منصبه الشهر الماضي- بالاستيلاء على قناة بنما، مدعيا أن الصين تديرها سرا، وهو ما نفته الحكومتان البنمية والصينية، وأكدتا أن إدارة القناة تخضع لهيئة محلية مستقلة.

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وأعادت الولايات المتحدة القناة إلى بنما أواخر عام 1999 بعد أن أدارها البلدان بشكل مشترك لسنوات عدة، وتعبر من خلال هذا الممر البحري الحيوي 40% من الحاويات الأميركية.