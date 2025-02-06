بلومبيرغ: تركيا تدرس إقامة قواعد في سوريا وتدريب جيشها

قال موقع بلومبيرغ الإخباري الأميركي إن تركيا تدرس إقامة قواعد في سوريا وتدريب الجيش الجديد الذي يجري تشكيله من قبل الإدارة الانتقالية في دمشق.

ونقل الموقع -عن مسؤولين أتراك- أن أنقرة تقيّم مواقع القواعد في سوريا، مشيرا إلى أن تركيا لديها آلاف الجنود المتمركزين داخل الأراضي السورية.

وأوضح المسؤولون أن الخطة تشمل توفير الأسلحة والتدريب العسكري للجيش السوري الجديد.

وقال بلومبيرغ إن هؤلاء المسؤولين رفضوا تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميا مساعدة عسكرية من أنقرة خلال اجتماع أول أمس الأربعاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى تصريحات أردوغان التي قال فيها إنه ناقش مع الشرع ملفات أمنية واقتصادية.

وعقب اللقاء، قال الرئيس التركي إنه أبلغ الرئيس السوري بأن تركيا مستعدة للمساعدة في المعركة ضد المسلحين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية.

من جهته، شدد الشرع على أهمية تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة إستراتيجية عميقة في كل المجالات.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أن القواعد العسكرية ستسمح لتركيا بالدفاع عن المجال الجوي السوري إذا وقعت أي هجمات، وأن أنقرة حريصة على إنشاء قواعد في سوريا كرسالة إلى المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد.