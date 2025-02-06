الهند تتوعد أميركا بـ"إجراءات صارمة" بعد ترحيلها مهاجرين غير نظاميين

توعد وزير الخارجية الهندي -اليوم الخميس- باتخاذ "إجراءات صارمة" بشأن الهجرة غير النظامية غداة ترحيل الولايات المتحدة 104 مهاجرين غير نظاميين على متن طائرة عسكرية أميركية.

وأوقف آلاف المهاجرين غير المسجلين في أنحاء الولايات المتحدة منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. ويُعتقد أن العدد الكبير من الأوامر التنفيذية الهادفة لإصلاح الهجرة ستطال 11 مليون مهاجر غير موثقين.

وقال الوزير الهندي سوبرامانيام جايشانكار أمام البرلمان إن "من واجب جميع الدول إعادة مواطنيها إذا تبين أنهم يقيمون بطريقة غير قانونية في الخارج".

وقال رئيس شرطة الحدود الأميركية مايكل دبليو بانكس إن إعادة "أجانب غير قانونيين إلى الهند" تمثل "أبعد رحلة ترحيل حتى الآن على متن وسائل نقل عسكرية".

كما نشر بانكس على منصة للتواصل الاجتماعي -أمس الأربعاء- تسجيل فيديو يظهر مهاجرين غير نظاميين وهم يصعدون على متن طائرة عسكرية.

وقال جايشانكار إن نيودلهي "تتواصل مع الحكومة الأميركية لضمان عدم إساءة معاملة العائدين المرحلين خلال الرحلة".

لكنه أشار إلى أن "عمليات الترحيل ليست بالجديدة"، موضحا أن الولايات المتحدة طردت أكثر من 15 ألف هندي منذ 2009، نصفهم تقريبا بين الأعوام 2019 و2024.

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وأضاف "يتعين أن يصب تركيزنا على فرض إجراءات صارمة، على قطاع الهجرة غير القانونية، وفي الوقت نفسه اتخاذ خطوات لتخفيف (إجراءات) التأشيرة للمسافر القانوني".

ويعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم ولديه معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي من بين الأعلى في العالم، لكن مئات آلاف من مواطنيه يغادرونه كل عام سعيا لفرص أفضل في الخارج. وبينما ينتشرون في كافة بقاع الأرض، تبقى الولايات المتحدة خيارهم المفضل.

وتسعى نيودلهي لأجل نظام تأشيرات أميركي أكثر ليبرالية خصوصا للمهندسين والأطباء وغيرهم من الخبراء الهنود أصحاب المهارات العالية.