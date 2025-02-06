الليلة.. "للقصة بقية" ينشر أول مقابلة مع "قيصر سوريا" الذي فضح جرائم الأسد

تبث قناة الجزيرة مساء اليوم الخميس مقابلة خاصة وحصرية مع منفذ أكبر عملية تسريب كشفت جرائم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بحق المعتقلين السوريين، والمعروف باسم "قيصر"، وذلك ضمن حلقة خاصة من برنامج "للقصة بقية".

وستذاع الحلقة في الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة، وستكشف الحلقة لأول مرة بالصوت والصورة عن شخصية "قيصر" الذي سيروي تفاصيل رحلة جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا، وشكلت تسريباته نواة "ملفات قيصر".

ولا أحد يعرف تفاصيل حياة "قيصر" ونشأته بسبب الاحتياطات الأمنية التي يتخذها حفاظا على حياته، لكنه عمل مجندا في الجيش السوري وكان مكلفا بالتقاط صور في الأماكن التي جرت فيها جرائم مدنية.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، تم تكليفه بتصوير جثث المدنيين من ضحايا التعذيب والقتل على يد النظام السوري، وعمل مصورا عسكريا في الجيش السوري لمدة 13 عاما حتى انشقاقه عام 2013.