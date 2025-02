البنتاغون ينشر فيديو لترحيل أول دفعة من المهاجرين إلى غوانتانامو

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقطعا مصورا قالت إنه يوثق أول رحلة جوية من الولايات المتحدة لترحيل من تصفهم بأنهم "مجرمون أجانب" إلى القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا.

ويظهر المقطع الذي نشره البنتاغون على موقع إكس اليوم الخميس، شخصين على الأقل ينزلان من طائرة نقل عسكرية، ويقتادهما عدد كبير من عناصر الجيش والشرطة، وهما مكبلان بالسلاسل من اليدين والقدمين والخصر.

وقال البنتاغون، في تعليقه على المقطع المصور، إن "أول رحلة جوية لمجرمين أجانب غير نظاميين يشكلون تهديدا خطيرا قد وصلت إلى القاعدة البحرية بخليج غوانتانامو في كوبا".

The first flight of high-threat criminal illegal aliens has arrived at Naval Station Guantanamo Bay, Cuba. These criminals trampled over our previously wide open border to bring violence and mayhem to our communities. President Trump has taken swift action to expel them… pic.twitter.com/JbCTfDsC85

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 6, 2025