استطلاع إسرائيلي: 72% يؤيدون خطة ترامب للسيطرة على غزة

كشف استطلاع أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية أن 72% من الإسرائيليين يؤيدون خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة.

وبحسب الاستطلاع، فإن 17% من الإسرائيليين رفضوا خطة ترامب، في حين يعتقد 46% من الإسرائيليين أن الخطة لن يتم تنفيذها، مقابل 35% يرون أنها ستنفذ.

وفي السياق ذاته، أظهر الاستطلاع معارضة 50% من الإسرائيليين التطبيع مع السعودية، والذي يتضمن اعترافا بدولة فلسطينية، مقابل 32% أيدوا الفكرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس الثلاثاء في واشنطن رغبته في الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي لم يقدم بعد التزاما بشأن سيطرة الولايات المتحدة أو نشر قوات أميركية في القطاع.

وأثار مقترح ترامب انتقادات عربية ودولية كبيرة، وعلى رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى عدد من الدول، منها مصر والأردن والسعودية وتركيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.