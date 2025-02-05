وفاة الآغا خان إمام الإسماعيليين النزاريين

توفي أمس الثلاثاء بالعاصمة البرتغالية الآغا خان إمام الإسماعيليين النزاريين (أحد فروع المذهب الشيعي) وهو رئيس واحدة من أكبر مؤسسات المساعدات التنموية، وذلك عن عمر ناهز 88 عاما، حسبما أعلنت مؤسسته.

وقالت شبكة الآغا خان للتنمية على منصة إكس "توفي صاحب السمو الأمير كريم الحسيني، الآغا خان الرابع، الإمام التاسع والأربعون للمسلمين الشيعة الإسماعيليين والسليل المباشر للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، بسلام، في لشبونة عن عمر ناهز 88 عاما، محاطا بعائلته".

وأضافت الشبكة أنه "سيتم الإعلان عن خليفته المعين لاحقا".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعتبر الطائفة الإسماعيلية النزارية ثاني أكبر جماعة شيعية من حيث العدد، إذ يبلغ عدد أعضائها ما بين 12 و15 مليون عضو حول العالم، وتنتشر في أكثر من 25 دولة، خاصة وسط وجنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

والراحل هو مؤسس ورئيس شبكة الآغا خان للتنمية التي توظف 96 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وتمول برامج تنمية خاصة في آسيا وأفريقيا.