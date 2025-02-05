واشنطن: لا التزام بنشر قوات أميركية بغزة ومخطط ترامب ليس عدائيا

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب لم يقدم بعد التزاما بشأن سيطرة الولايات المتحدة أو نشر قوات أميركية في غزة وفق مقترحه بفرض السيطرة الأميركية على القطاع، مشيرا إلى أن واشنطن لن تمول إعادة إعمار غزة، بل ستعمل مع شركائها بالمنطقة بشأن ذلك.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عرض ترامب بأنه "فريد من نوعه.. وليس خطوة عدائية"، مؤكدا أنه يعكس "استعداد" الولايات المتحدة لتحمل مسؤولية إعادة إعمار غزة.

وأضاف روبيو أن "عرض ترامب هو التدخل وإزالة الحطام وتنظيف المكان من كل الدمار".

وأردف قائلا: "شعب غزة سيضطر إلى العيش في مكان ما في أثناء إعادة البناء".

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين إن الرئيس ترامب لم يتعهد بوضع قوات أميركية على الأرض في غزة.

وأكدت أن الرئيس يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المشاركة في إعادة بناء غزة "لضمان الاستقرار في المنطقة.. وهذا لا يعني وجود جنود على الأرض في غزة".

كما قالت إن اقتراح ترامب "التاريخي" بالسيطرة على غزة يؤكد التزامه بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتأمين السلام الدائم.

وأضافت أن ترامب "يتوقع من شركائنا، خاصة مصر والأردن، قبول الفلسطينيين مؤقتا حتى نعيد بناء وطنهم".

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كما قالت إن "الرئيس ترامب مستعد لإعادة بناء غزة للفلسطينيين مع جميع شعوب المنطقة المحبة للسلام".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد كشف -خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء في واشنطن- عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وهو ما ووجه بانتقادات دولية وعربية على السواء.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني المحاصر.