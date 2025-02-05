هدم وتهجير في طولكرم والاحتلال يواصل عملياته شمال الضفة

اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بتهجير نحو ألفين من سكان مخيم طولكرم خلال العملية العسكرية المستمرة شمال الضفة الغربية وهدم منازل وطرق بالمخيم.

ونقلت صحيفة هآرتس عن قائد لواء إفرايم بالجيش الإسرائيلي قوله إن القوات الإسرائيلية أخرجت نحو ألفين من سكان المخيم من منازلهم حتى الآن، وإن الجيش يهدم المنازل والطرق داخله "للوصول إلى المسلحين".

كما قالت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية إن 25 فلسطينيا استشهدوا ونزح 15 ألف بينهم 3200 عائلة من المخيم خلال 15 يوما من استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العملية العسكرية المستمرة بالمخيم تسببت في توقف المدارس وحرمان 4 مستشفيات من المياه والخدمات الأساسية.

وأكدت أن أهالي جنين يعانون ظروفا مأساوية مع انقطاع المياه والكهرباء وتدمير نحو 180 منزلا.

وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت اليوم منزلا آخر في مخيم جنين.

عملية عسكرية

وبدأ جيش الاحتلال في 21 يناير/كانون الثاني المنصرم، عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا، قبل أن يوسع عملياته لتصل إلى طولكرم في 27 من الشهر حيث استشهد 4 فلسطينيين، بينما بدأ الأحد الماضي عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

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وأعلن جيش الاحتلال أمس أنه قتل 55 فلسطينيا واعتقل 380 آخرين في الضفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أن عمليته العسكرية في شمال الضفة مستمرة.

وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية للأسبوع الثالث في جنين ومحيطها حيث دفعت بتعزيزات إضافية، في وقت تواصل فيه دهم المنازل وتهجير الآلاف قسرا من بيوتهم، وشنَّ حملات اعتقال داخل المخيم.

وذكرت مصادر للجزيرة أن جرافات الاحتلال تواصل تجريف الشوارع والبنى التحتية وعرقلة عمل الطواقم الطبية وتفجير منازل المواطنين.

وفي مخيم طولكرم، قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يواصل عمليته العسكرية لليوم العاشر على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية وتهجير قسري لمئات العائلات الفلسطينية من المخيم تحت التهديد والقصف والملاحقة.

وأضافت المصادر أن العائلات التي بقيت داخل المخيم تعاني من النقص الحاد في الطعام والمياه والأدوية في ظل انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات.

كما يواصل جيش الاحتلال عدوانه لليوم الرابع على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس، الذي تخلله اعتقال عشرات الفلسطينيين وتحقيقات ميدانية مع العشرات، وتجريف البنية التحتية.

كما شن مساء أمس غارة جوية هي العاشرة خلال العملية العسكرية في البلدة بينما أجبر عشرات العائلات على النزوح من البلدة.

وفي مخيم الفارعة، تواصل قوات الاحتلال عمليات دهم المنازل والاعتداء على ساكنيها وسط انتشار للأليات الإسرائيلية في شوارع المخيم.

اعتقالات

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 30 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات شنتها في انحاء متفرقة من الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل ودهمت عشرات المنازل وفتشتها واعتقلت 20 فلسطينيا وفرضت منع التجوال في المنطقة.

كما دهمت منزل الأسيرين الشقيقين المحررين في صفقة التبادل أكرم ونصر أبو سنينة وفتشت المنزل واعتقلتهما مع عدد من أقربائهما.

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وسلمت قوات الاحتلال سكان المنطقة ملصقات تضمنت رسائل تهديد ووعيد بالعقاب بسبب مشاركتهم في استقبال الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنون وسعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذا أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.