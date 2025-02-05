نتنياهو يهدي جهاز بيجر لترامب والأخير يعلق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهاز اتصال إلكترونيا لا سلكيا صغيرا (بيجر) لونه ذهبي.

وقالت إن ذلك يشير إلى العملية السرية التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية ضد آلاف من عناصر حزب الله اللبناني.

ففي يوم 17 سبتمبر/أيلول 2024 أعلن حزب الله أن المئات من مقاتليه وآخرين من المواطنين اللبنانيين أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة بعد انفجار أجهزة "بيجر" كانوا يحملونها، واتهم إسرائيل بالوقوف وراء هذه التفجيرات.

ووقعت هذه التفجيرات في مناطق عديدة في لبنان بينها الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن البقاع والنبطية والحوش وبنت جبيل وصور وطرابلس وبعلبك وغيرها.

وذكت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أهدى ترامب جهاز بيجر ذهبي اللون وآخر عاديا.

وأضافت أن ترامب علق على الهدية المقدمة من نتنياهو بقوله "كانت عملية رائعة"، في إشارة إلى عملية تفجير أجهزة البيجر في عناصر حزب الله.

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات دامية يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الماضي طالت آلافا من أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في مختلف أنحاء لبنان.

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وتقدم لبنان بشكوى إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن هذه الهجمات الدامية، إذ وصف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم الهجوم بأنه عمل حربي ضد الإنسانية والتكنولوجيا والعمل.