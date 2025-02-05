مصدر للجزيرة نت: حماس توافق على تسليم جثامين عائلة بيباس

أفاد مصدر مطلع الجزيرة نت بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على تسليم جثامين عائلة ياردن بيباس، استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلي عبر وسطاء.

وقال المصدر إن ما يحول دون تسليمهم حتى اللحظة هو عدم التزام الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لاستخراج الجثامين.

وقد أسِر ياردن بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونقل مع زوجته وطفليهما إلى غزة.

وأفرجت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- عن الأسير ياردن بيباس السبت الماضي في إطار عملية تبادل الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل.

وتعتبر عائلة بيباس من الرموز التي يستخدمها المشاركون في احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، المطالبين بوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

واتهمت حركة حماس الاحتلال بقتل أفراد العائلة وهم الزوجة وطفلاها خلال قصف عنيف على قطاع غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي 30 من الشهر ذاته، نشرت كتائب القسام رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي بيباس طالب فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على استعادة جثامينهم لكي يدفنوا في إسرائيل، وفق مناشدته.