ماكرون يبحث مع الشرع رفع العقوبات ويدعوه لزيارة فرنسا

قالت الرئاسة السورية -الأربعاء- إن الرئيس أحمد الشرع تلقى دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا "في الأسابيع المقبلة".

وأضافت -في بيان لها- أن الزعيمين ناقشا أيضا في مكالمة هاتفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري.

وذكرت أن الرئيس الفرنسي أكد للشرع دعم العملية السياسية في سوريا ووحدة وسيادة أراضيها.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد زار مطلع يناير/كانون الثاني الماضي دمشق، حيث التقى آنذاك قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

كما أكد في تصريحات صحفية أن بعض العقوبات المفروضة على سوريا "قد تُرفع سريعا".

في المقابل، دعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.

وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد بسطت، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وأعلن الشرع في اليوم التالي تكليف محمد البشير (رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات) بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.