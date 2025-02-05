كيف تعاطى الساسة الإسرائيليون مع مقترح ترامب للسيطرة على غزة؟

لاقت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والسيطرة عليه، قبولا واسعا في صفوف الساسة الإسرائيليين الذين اعتبروها شكلا من أشكال التزامه تجاه دولتهم.

فقد علَّق زعيم المعارضة يائير لبيد على ما وصفها بـ"قنبلة ترامب"، قائلا إنه لم يفهم تفاصيلها لكنه متحمس لها لأنه تعكس التزام الرئيس الأميركي تجاه إسرائيل.

كما اعتبر زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس، تصريحات ترامب "دليلا على عمق العلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن الرئيس الأميركي يواصل الوقوف إلى جانب تل أبيب في القضايا التي تهم أمنها.

التزام بأمن إسرائيل

وبالمثل، شكر أفيغدور ليبرمان -زعيم حزب إسرائيل بيتنا- الرئيس الأميركي على التزامه بأمن إسرائيل وإعادة الأسرى وإيجاد حل صادق لغزة.

أما إيتمار بن غفير -زعيم حزب قوة يهودية- فقال إن تصريحات ترامب مهمة، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدعم الخطة والبدء بتنفيذها فورا. وقال إن الحل هو تشجيع السكان على الهجرة الطوعية.

كما قال زعيم حزب "شاس" آرييه درعي، إن ترامب "ناجح بسبب دعمه الثابت لحق شعب إسرائيل في مواجهة أعدائه". فيما قال وزير الاتصالات شلومو كرعي إن لقاء ترامب ونتنياهو "كشف من يقف إلى جانب إسرائيل بالفعل وليس بالشعارات".