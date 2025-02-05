كلية الشرطة بدمشق تخرج المئات كل 10 أيام لتعزيز ضبط الأمن

شهدت كلية الشرطة في العاصمة السورية -اليوم الأربعاء- مراسم تخريج دفعة جديدة من منتسبي الشرطة والأمن العام. وأفادت سلام خضر مراسلة الجزيرة في دمشق أن الدفعة الجديدة تضم 700 عنصر ستتولى عدة مهام بينها ضبط الأمن في العاصمة وعدد من المحافظات.

وأشارت مراسلة الجزيرة إلى أن هذه الدفعة هي الـ24 من رجال الشرطة، حيث يتم تخريج دفعة جديدة كل 10 أيام يبلغ تعداد الخرجين ما بين 400 و700 عنصر.

وأوضحت المراسلة أن الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أنهت حتى الآن تدريب قرابة 17 ألف عنصر، يتوزعون ما بين عناصر جهاز الشرطة وجهاز الأمن العام.

وبحسب القائمين على كلية الشرطة في منطقة القابون بدمشق، فإن الخريجين الجدد تلقوا تدريبات أولية تتيح لهم القيام بمهام ضبط الأمن ولكن سيعودون ويخضعون لدورات أخرى مكثفة بحسب مقتضيات العمل الميداني.

ويأتي تسارع تخريج دفعات من عناصر الشرطة والأمن بسبب الحاجة الماسة لا سيما في المدن الكبرى والعاصمة -وفق المراسلة- لاستعادة القدرة على ضبط الأمن بحدوده المجتمعية، وتنظيم السير أو منع وقوع أعمال قد تكون مخلة بالسلم المجتمعي وعمليات سرقة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية بقيادة إدارة العمليات العسكرية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

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وقد أعلنت الإدارة السورية الأربعاء الماضي تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.