قطر: مفاوضات المرحلة الثانية بغزة قد تبدأ في أي يوم

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، أنها تحضّر للمرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن تلك المفاوضات "قد تبدأ في أي يوم".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، "نحضر للمرحلة الثانية من المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في أي يوم".

وأضاف "نأمل أن تؤدي المرحلة الثانية لإعادة البناء والسلام المستدام بالمنطقة".

كما شدد على أنه يجب البناء على الزخم الذي تم إنشاؤه عبر تنفيذ مرحلة الاتفاق الأولى، مشيدا بدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل للاتفاق بقوله "لولا حزم الرئيس ترامب وقراراته قبل توليه منصبه لما توصلنا للاتفاق".

يشار إلى أن قطر وسيط رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وبدأ سريان الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتكون من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، يتم في الأولى التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.