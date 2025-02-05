عاجل | يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية: قد نرى خلال الأيام المقبلة مزيدا من قادة حماس أحياء بعدما ظننا أننا قتلناهم

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية ترجيحها رؤية المزيد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحياء خلال الأيام المقبلة بعدما ظن الجيش الإسرائيلي أنه قتلهم.

وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي للصحيفة إن المؤسسة الأمنية كانت تعلن مقتل عشرات من حماس دون تأكد تام من ذلك.

كذلك قال مصدر بالجيش للصحيفة إن الجنود "أطلقوا الرصاص على مواطنين بغزة وتمت إضافتهم لأرقام الإرهابيين" دون فحص هوياتهم.