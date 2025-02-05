ترامب يلتقي نتنياهو ويؤكد أن الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من غزة

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده -خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض- أن حل الصراع في الشرق الأوسط يكمن في خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال إن هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة.

كما كرر ترامب كلامه أن "مصر والأردن قالا إنهما لن يستقبلا سكانا من غزة وقلت إنهما سيفعلان"، مشيرا إلى أن "هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة"، على حد قوله.

وقال إن "الفلسطينيين في غزة يمكنهم الذهاب إلى دول أخرى غير الأردن ومصر"، مضيفا أنه يرغب "في التوصل إلى اتفاق لإعادة توطين فلسطينيي غزة بشكل دائم".

واعتبر مرة أخرى أن "الناس في غزة عاشوا الجحيم، وهي ليست مكانا للعيش، ولا أعتقد أنهم يجب أن يعودوا"، وقال إنه يريد للناس في غزة "أن يجدوا مكانا مناسبا يعيشون فيه فما يحصل في الأنفاق وغيرها فوضى" و"سكان غزة لم يشهدوا سوى الموت والدمار".

وقال إن "ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا" وأنه يأمل أن بإمكانه أن يفعل "شيئا جميلا لسكان غزة بعد نقلهم خارج القطاع"، واعتبر أن "غزة لم تنجح أبدا وإذا استطعنا العثور على أرض مناسبة وبناء أماكن جميلة سيكون ذلك أفضل من العودة لغزة"

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وأضاف الرئيس الأميركي إن "الجميع في الشرق الأوسط يريدون السلام"، وفي تأكيد لدعمه الشديد لنتنياهو -رغم تورطه في جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة- قال ترامب إن "نحن نريد السلام ووقف القتل وهو ما يريده نتنياهو كذلك".

وقال "لدينا الزعيم المناسب لإسرائيل، وقد قام بعمل جيد، ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة".

وأشار ترامب إلى نفسه بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام لكن الأكاديمية لن تمنحها له أبدا، حسب قوله.

وعن الاستيطان في قطاع غزة قال ترامب إنه من الخطير على المستوطنين التوجه إلى غزة.

وبالنسبة لإيران أكد الرئيس الأميركي أنه لا يريد أن تحصل إيران على سلاح نووي وأنه لا يمكنه السماح بذلك، واعتبر أن إيران قوية جدا حاليا ولن يسمح لها بالحصول على سلاح نووي.

من ناحيته، قال نتنياهو إنه يدعم إطلاق سراح كل "الرهائن" وتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات (حركة المقاومة الإسلامية) حماس العسكرية وقدرتها على الحكم.

وقال إنه يقدر "جهود ترامب لوقف إطلاق النار وجهود مبعوثه"، وإنه سيحاول "التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".