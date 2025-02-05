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عاجل | ترامب خلال لقائه نتنياهو: هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة

U.S. President Donald Trump meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the Oval Office at the White House in Washington, U.S., February 4, 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz
ترامب (يمين): الحل يكمن في خروج الفلسطينيين من قطاع غزة (رويترز)
5/2/2025-|آخر تحديث: 5/2/202501:27 ص (توقيت مكة)

ترامب خلال لقائه نتنياهو:

  • هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة.
  • مصر والأردن قالا إنهما لن يستقبلا سكانا من غزة وقلت إنهما سيفعلان.
  • العديد من قادة البلدان تواصلوا معنا ويرغبون في إيواء سكان من غزة.
  • كل الأطراف تريد السلام ونتنياهو يريد السلام كذلك.
  • لدينا الزعيم المناسب لإسرائيل وقد قام بعمل جيد ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة.
  • الجميع في الشرق الأوسط يريدون السلام.
  • أستحق نوبل للسلام لكن الأكاديمية لن تمنحها لي أبدا.
  • الناس في غزة عاشوا الجحيم وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أنهم يجب أن يعودوا إليها.
  • قطر تحاول بجد أن تساعد في جهود وقف إطلاق النار.

نتنياهو خلال لقائه ترامب:

  • أدعم إطلاق سراح كل "الرهائن" وتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم.
  • أقدر جهود ترامب لوقف إطلاق النار وجهود مبعوثه.
  • سنحاول التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

 

المصدر : الجزيرة

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