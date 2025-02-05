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عاجل | ترامب خلال لقائه نتنياهو: هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة
5/2/2025-|آخر تحديث: 5/2/202501:27 ص (توقيت مكة)
ترامب خلال لقائه نتنياهو:
- هناك بلدان أخرى غير الأردن ومصر ستقبل إيواء سكان من غزة.
- مصر والأردن قالا إنهما لن يستقبلا سكانا من غزة وقلت إنهما سيفعلان.
- العديد من قادة البلدان تواصلوا معنا ويرغبون في إيواء سكان من غزة.
- كل الأطراف تريد السلام ونتنياهو يريد السلام كذلك.
- لدينا الزعيم المناسب لإسرائيل وقد قام بعمل جيد ونحن أصدقاء منذ فترة طويلة.
- الجميع في الشرق الأوسط يريدون السلام.
- أستحق نوبل للسلام لكن الأكاديمية لن تمنحها لي أبدا.
- الناس في غزة عاشوا الجحيم وهي ليست مكانا للعيش ولا أعتقد أنهم يجب أن يعودوا إليها.
- قطر تحاول بجد أن تساعد في جهود وقف إطلاق النار.
نتنياهو خلال لقائه ترامب:
- أدعم إطلاق سراح كل "الرهائن" وتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم.
- أقدر جهود ترامب لوقف إطلاق النار وجهود مبعوثه.
- سنحاول التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
المصدر : الجزيرة