صحف عالمية: مقترح ترامب بشأن غزة غير واقعي ويجلب الوبال للمنطقة

تصدّر حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ترحيل سكان غزة، وبسط سيطرة بلاده على القطاع الفلسطيني، عناوين كبريات الصحف العالمية التي وصفت الأمر بأنه "مكلف ومميت".

ففي صحيفة "واشنطن بوست" قال الكاتب إيشان ثارور -في مقال رأي- إن اقتراح ترامب "سيكون مكلّفا ومميتا" وإنه "سيفجر الوضع السياسي رغم أنه يبدو غير قابل للتطبيق".

وأشار الكاتب إلى أن ترامب هو من ندد بالدعم الأميركي المفتوح للحرب في أوكرانيا، وأبدى أسفه على الطريقة التي أهدرت بها الإدارات المتعاقبة الدماء والثروات في الشرق الأوسط.

كما قالت غارديان البريطانية إن تعهد ترامب بتولي الولايات المتحدة السيطرة على غزة "يعني تأييده الفعلي للتطهير العرقي للفلسطينيين". ووصفت الصحيفة حديث الرئيس الأميركي بـ"الصادم" مشيرة إلى أنه "يتجاوز كل الأعراف".

ولدى هآرتس الإسرائيلية، قال الكاتب بم صامويلز إن ترامب أهدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طوق نجاة سياسيا يساعده في تعزيز موقفه أمام شركائه داخل الائتلاف "اليميني المتطرف".

وأضاف الكاتب "بدلا من الضغط على نتنياهو لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن (الأسرى) المتبقين، حوّل ترامب مسار الأحداث بإثارته سيطرة أميركا على غزة حتى لو كان الاقتراح غير واقعي.

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تاجر عقارات لا يهتم بالتاريخ

وفي السياق نفسه، قالت لوموند الفرنسية إن ترامب "لا يهتم بشيء عندما يتحدث عن غزة" مشيرة إلى أنه " لا يهتم بالتاريخ ولا بصدمات الماضي ولا الحروب المتتالية ولا ارتباط الناس بالأمكنة وبظلال أجدادهم الأموات ولا الأحياء". ووفقا للصحيفة فإن "(ترامب) إمبراطور العقارات لا يرى في غزة إلا كومة من الأنقاض".

أما وول ستريت جورنال الأميركية، فقالت إن اقتراح ترامب بشأن السيطرة على غزة "أذهل حلفاءه وخبراء الشرق الأوسط، وترك العديد من الأسئلة دون إجابات".

وأضافت الصحيفة أن "أي انتشار عسكري أميركي من هذا النوع سيكون طويل الأمد، وهو أمر أدانه ترامب مرارا وتكرارا" معربة عن اعتقادها بأن المقترح "سيُجابه بالرفض في العالم العربي".

ولدى فايننشال تايمز البريطانية، قال جوناثان بانيكوف -وهو مسؤول استخبارات أميركي سابق يعمل الآن بالمجلس الأطلسي- إن حديث ترامب عن ضم غزة "سيتطلب تسخير عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين وعقودا من الزمن".

ولفت بانيكوف إلى أن هذا الأمر "سوف يذكّر الزعماء العرب والشارع العربي بتجارب الفشل الأميركي في العراق وأفغانستان".

وبال على الجميع

بدورها، قالت تايم الأميركية إن مقترح ترامب "لاقى انتقادات حادة" مشيرة إلى أن "بعض الديمقراطيين وصفوا الاقتراح بالمجنون وغير اللائق أخلاقيا".

وأشارت المجلة إلى أن النائبة الديمقراطية رشيدة طليب دانت الخطة واعتبرتها تطهيرا عرقيا "بينما أبدى نتنياهو اهتماما بالفكرة، ورأى أنها تستحق الدراسة".

وأخيرا، قالت فورين بوليسي الأميركية إن ما يخططه الرئيس ترامب لغزة "سيكون وبالا على الجميع، وتحديدا على الأردن الذي يأخذ حديث الرئيس عن الترحيل القسري لسكان غزة بجدية كبيرة".

وختمت المجلة بالقول إن ما يجهله ترامب "هو حجم الضرر الذي سيلحق بالمصالح الأميركية، إذا تعرّض الأردن لأي اضطرابات جراء خططه".