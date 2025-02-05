خبراء: ترامب عازم على تهجير الفلسطينيين وتوسيع التطبيع وتسهيل ضم الضفة

يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عازم على مواصلة وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم المخاطر السياسية التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه يبدو أيضا عازما على تهجير الفلسطينيين وتسهيل ضم الضفة الغربية، حسب خبراء.

ففي حين يحاول نتنياهو التوصل لحلول ترضي ترامب ولا تفقده تكتله الحكومي، تواصل الإدارة الأميركية التأكيد على مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، لكنها لا تتوقف عن مطالبة مصر والأردن باستقبال بعض الفلسطينيين.

ويعكس هذا الموقف إصرار الرئيس الأميركي على المضي قدما في تنفيد اتفاقات أبراهام التي بدأها خلال عهدته السابقة والتي تتبنى تصفية القضية الفلسطينية، كما يقول المحلل السياسي عماد أبو الحسن.

تمهيد لضم الضفة

كما أن حديث ترامب عن صغر حجم إسرائيل يشي بنيته توسيعها على حساب الفلسطينيين، وهو أمر وصفه أبو الحسن -خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"- بأنه "فشل أخلاقي وإرهاب لأنه يمنح أرض شعب لشعب آخر من دون وجه حق".

لذلك، يعتقد أبو الحسن أن نتنياهو سيحصل على ضوء أميركي أخضر بضم الضفة جزئيا بحيث يتم ضم المنطقة "سي" بالضفة الغربية وتهجير سكانها إلى مناطق مجاورة تمهيدا لتهجير الجميع مستقبلا من خلال التنغيص عليهم.

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ويستند ترامب في هذا الموقف المتطرف إلى ضعف الموقف العربي كما يقول أبو الحسن الذي قال إن الرئيس الأميركي "يفعل ما يريد بالمنطقة ولا أحد يمكنه مخالفته".

وقد يكون هذا التهجير مخرجا مقنعا لنتنياهو الذي يحاول العودة من الولايات المتحدة بمباركة أميركية لتهجير السكان من غزة الضفة سياسيا أو عسكريا، حسب الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين.

فالمشكلة -كما يراها جبارين- تتمثل في أن نتنياهو يتهرب من أي مفاوضات سلام مع الفلسطينيين، لأنه خرج من الحكومة نهاية تسعينيات القرن الماضي بسبب خضوعه لطلب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بالتفاوض مع السلطة الفلسطينية.

وبسبب هذه التجربة، أصبح نتنياهو أكثر تطرفا في رفض إقامة دولة فلسطينية حتى من وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حسب تعبير جبارين.

ومن هذا المنطلق، فإن نتنياهو سيحاول العودة من واشنطن بوعد أميركي بالمضي قدما في اتفاقات التطبيع مع السعودية وإيجاد حل جذري لإيران، أو بمواصلة العمل عسكريا في الضفة الغربية لكن بضجيج أقل، كما يقول جبارين.

وأكد هذه التوقعات مارك فايفل -وهو مستشار سابق بوكالة الأمن القومي ومسؤول اتصالات سابق بالبيت الأبيض- لكنه حاول تصوير الأمر على أنه محاولة لإقرار السلام، بقوله إن ترامب "يحاول إقناع نتنياهو بجدوى المفاوضات" وإنه "يمكنه المضي قدما وإيجاد أرضية مشتركة تصل لحلول مستدامة وتحقق المصلحة العامة في المنطقة".

إصرار على تهجير سكان غزة

ويرى فايفل أن ترامب "صنع التاريخ خلال عهدته الأولى وفي الجزء الأول من عهدته الثانية، وأنه "سوف يتحدث بصراحة وسيحاول أن يتفاوض على الملأ لخلق فرصة أفضل للتفاوض في الغرف المغلقة بحيث يتحدث كل طرف عن مظالمه وصولا إلى السلام".

وتوقع المتحدث أن يكون ترامب واضحا مع نتنياهو، وألا يترك كثيرا من الأسئلة دون إجابات. وقال إنه "يحاول تحسين ظروف الفلسطينيين في قطاع غزة عبر نقلهم إلى بلد آخر".

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وفي آخر تصريح له بهذه الشأن، قال ترامب مساء اليوم الثلاثاء إنه يتوقع من الأردن ومصر استقبال عدد من الفلسطينيين، مؤكدا أن الفلسطينيين "ليس أمامهم سوى مغادرة غزة".

ورفضت مصر والأردن علنا مطالب الرئيس الأميركي وأكدتا دعمهما لحقوق الفلسطينيين في أرضهم، لكن ترامب كرر مرارا أن كلا البلدين "سيفعل ما هو مطلوب منه".