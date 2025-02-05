ترامب يشيد بدور قطر في التوصل لاتفاق غزة

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدور القطري في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين أكد مبعوثه لشؤون الأسرى آدم بولر أن الدوحة بإمكانها القيام بالدور الذي تقوم به سويسرا لحل كثير من نزاعات المنطقة.

وقال ترامب -خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض- إن قطر تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة في ظل وضع صعب، حسب تعبيره.

وأضاف "أعتقد أن القطريين يحاولون المساعدة. قطر تحاول المساعدة بكل تأكيد. أعرفهم جيدا، وهم يفعلون كل ما في وسعهم للمساعدة في ظل وضع صعب للغاية".

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استمرار المساعي لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى مراحله النهائية.

وعقب مباحثات في بيروت مع كبار المسؤولين اللبنانيين، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن "المؤشرات تسير بشكل إيجابي في المنطقة منذ بداية العام الجاري".

دور مهم لقطر

بدوره، قال آدم بولر -مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الأسرى- إن دولة قطر يمكنها أن تلعب دورا مهما في إقرار السلام بالشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع الجزيرة، شدد بولر على الدور المهم الذي قامت به الدوحة في اتفاق غزة، وأكد حاجة بلاده لدول مثل قطر التي قال إن بإمكانها القيام بالدور الذي تقوم به سويسرا لحل كثير من نزاعات المنطقة.

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وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أميركية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.