أمير قطر وملك الأردن يبحثان تطورات غزة وسوريا

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الأربعاء- اتصالا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وفق ما أعلن الديوان الأميري القطري.

وجرى خلال الاتصال- وفق الديوان الأميري القطري- استعراض العلاقات بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في القطاع الفلسطيني، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة الدوحة والقاهرة وواشنطن.

وكانت فصائل سورية قد بسطت سيطرتها على العاصمة دمشق يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ويوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.