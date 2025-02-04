مسؤول أميركي يتوقع استئناف ترامب "الضغط الأقصى" على إيران

ذكر مسؤول أميركي أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على مذكرة رئاسية -اليوم الثلاثاء- لاستئناف حملة "الضغط الأقصى" على إيران و"السعي إلى حرمانها من كل السبل لامتلاك سلاح نووي".

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" إن توجيه ترامب بأمر وزارة الخزانة بفرض "أقصى الضغوط الاقتصادية" على إيران بما في ذلك عقوبات وآليات تنفيذ تستهدف أولئك الذين ينتهكون العقوبات القائمة.

وأضاف أن إدارة ترامب ستنفذ حملة "تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر" في إطار جهود الضغط الأقصى.

وقال المسؤول إن ممثلي الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سيعملون مع حلفاء رئيسيين "لاستكمال إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران".

وتعيد الخطوة إلى الأذهان السياسة الأميركية الصارمة تجاه إيران التي مارسها الجمهوري ترامب طوال فترة ولايته الأولى. كما سبق واتهم ترامب سلفه الديمقراطي جو بايدن بإضعاف نهج الولايات المتحدة تجاه إيران.

كما تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن التي استبقها الأحد الماضي بالقول إنه سيناقش مع ترامب خلال لقائمها في البيت الأبيض "قضايا حرجة، منها ملف المفاوضات في غزة وحماس، وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من غزة، ومواجهة محور إيران".

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كما سبق أن ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو "سيوضح لترامب أن التعامل مع إيران أهم من المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ويعتزم اقتراح تغيير ترتيب أولويات الشرق الأوسط خلال لقائه بالرئيس الأميركي، وتقديم الهجوم على إيران قبل استكمال صفقة غزة".