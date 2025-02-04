عاجل| ترامب: الفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة
4/2/2025-|آخر تحديث: 5/2/202512:26 ص (توقيت مكة)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
- ترامب: الأرض التي يجب أن يحصل عليها سكان غزة يمكن أن تكون في مصر أو الأردن
- ترامب: أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة
- ترامب: إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيراً من العودة إلى القطاع
- ترامب: غزة لم تشهد سوى عقود وعقود من الموت
- ترامب: سكان غزة يقيمون فيها لأنهم لم يجدوا بديلا عنه
- ترامب: مباني غزة تنهار وإطلاق النيران في كل مكان والقطاع ليس مكانا يمكن العيش فيه
- ترامب: لدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة
- ترامب: لدينا الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة
- ترامب: لا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي
- ترامب: الوضع في غزة في غاية الخطورة وأعتقد أن سكان القطاع سيغادرونه إذا أتيحت لهم الفرصة
- ترامب: هناك مخاطر متعددة في قطاع غزة ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف
- ترامب: الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها
- ترامب: أرغب في رؤية مصر والأردن يستقبلان سكانا من قطاع غزة لأن سكان القطاع يستحقون أن تصبح غزة مكانا جميلا
- ترامب: نريد أن يسود السلام منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره
إعلان
المصدر : الجزيرة