شركة تركية تطلق مسيرة "مركوت" الانتحارية

دخلت مسيّرة "مركوت" الانتحارية الخدمة بعد إخضاعها لاختبارات مختلفة من شركة "سافكس تكنولوجي" التركية.

وقال مؤسس الشركة عبد الله آقطاش لوكالة الأناضول إن "مركوت" تندرج ضمن مسيرات "إف بي في"، حيث يمكن لمستخدمها التحكم بها يدويا بالتزامن مع تتبع للهدف عبر نظام رؤية عن بعد.

وأوضح آقطاش أن الشركة تعمل على مشروع "مركوت" منذ نحو 8 أشهر، وأشار إلى أن المسيرة تتمتع بمدة طيران تصل إلى 20 دقيقة، ويمكنها التحليق لمسافة 8 كيلومترات، ومزودة بنظام ذخيرة موجهة.

وأكد أن المخاطر يتم تجنبها بفضل نظام الصمامات الميكانيكية والإلكترونية للسلامة، ويمكن إجراء هبوط آمن في حالة إلغاء المهمة.

وأردف: "أجرينا العديد من الاختبارات بالمتفجرات، وتأكدنا من جميع الميزات التي ذكرناها بحضور المشاركين، ونحن الآن جاهزون للخدمة".

وذكر آقطاش أن الشركة تواصل العمل على إصدارات جديدة من المنتج، بما فيها نسخة تحمل ذخيرة خارقة للدروع.

من جانبه، قال المدير العام للشركة عدنان إيمان، إنهم بدؤوا عملهم في مجال المسيرات بالبرمجيات، ثم بدؤوا إنتاج المسيرات، وأوضح أن التكنولوجيا تتغير بشكل أسرع من أي وقت مضى، وأن الأمر يتطلب مواكبة التطورات.