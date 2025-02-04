تقرير إسرائيلي: زيادة دراماتيكية بعمليات المقاومة خلال عامين

كشف تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن زيادة دراماتيكية في عدد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة وداخل الأراضي المحتلة خلال العامين الماضيين.

ونقل التقرير، الذي يلخص هجمات المقاومة الفلسطينية في إسرائيل والضفة الغربية خلال عامي 2023-2024 عن بيانات لجهاز الشاباك، أن الفلسطينيين نفذوا 6828 هجوما خلال عام 2024 أي ضعف الهجمات في العام 2023 التي بلغت 3436 هجوما.

وتم تسجيل 231 هجوما بالطعن والدهس وإطلاق النار والمتفجرات في عام 2024 مقارنة بـ414 في عام 2023، كما وثق الشاباك 14 عملية في عام 2024 نفذها عرب إسرائيليون، 5 منها نفذها عرب من النقب وكان النمط السائد هو الطعن.

وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن: