تعيين الشيخ عبد الله علي السالم وزيرا للدفاع في الكويت

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) -اليوم الثلاثاء- صدور مرسوم أميري بتعيين الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع، بعد شهور من تولي الشيخ فهد اليوسف الصباح هذه الحقيبة جنبا إلى جنب مع حقيبة الداخلية.

وشمل المرسوم الذي وقعه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإبقاء على الشيخ فهد اليوسف كنائب أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية.

وأفادت "كونا" بأن وزير الدفاع أدى اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في قصر بيان صباح اليوم، بحضور ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وشغل وزير الدفاع الجديد المنصب ذاته لعدة شهور بين عامي 2022 و2023 في حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح، ويتمتع بخلفية مالية واقتصادية، إذ شغل سابقا منصب أمين سر وحدة التحريات المالية ورئيس إدارة الطيران المدني.