ترامب يريد من أوكرانيا أن تمد أميركا بمعادن نادرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه "يريد من أوكرانيا أن تزود الولايات المتحدة بمعادن أرضية نادرة كوسيلة للدفع مقابل الدعم المالي الأميركي لجهود الحرب ضد روسيا".

وأكد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن أوكرانيا مستعدة لذلك، مضيفا أنه يريد "تسوية من أوكرانيا مقابل ما يقرب من 300 مليار دولار من الدعم المقدم من واشنطن".

وأضاف ترامب "نقول لأوكرانيا إن لديها عناصر أرضية نادرة ثمينة جدا، ونحن نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا حيث يمكنهم تغطية ما نقدمه لهم مقابل عناصر أرضية نادرة وأشياء أخرى".

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يستخدم تعبير "العناصر الأرضية النادرة" للإشارة إلى جميع أنواع المعادن الحيوية أم فقط العناصر الأرضية النادرة.

والعناصر الأرضية النادرة هي مجموعة من 17 معدنا تستخدم في صناعة المغناطيس الذي يحول الطاقة إلى حركة للسيارات الكهربائية والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. ولا توجد بدائل معروفة لهذه المعادن.

وتعتبر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن هناك 50 معدنا لها أهمية حيوية لاقتصاد البلاد ودفاعها الوطني، منها بعض العناصر الأرضية النادرة والنيكل والليثيوم.

وتمتلك أوكرانيا مخزونات كبيرة من اليورانيوم والليثيوم والتيتانيوم، رغم أن أيا منها لا يعتبر من بين أكبر 5 مخزونات في العالم من حيث الحجم، كما أن الولايات المتحدة لديها احتياطياتها غير المستغلة من تلك المعادن وغيرها من المعادن المهمة.

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والولايات المتحدة لديها منجم واحد فقط للعناصر الأرضية النادرة وقدرة معالجة ضئيلة جدا، رغم أن شركات كثيرة تعمل على تطوير مشروعات في البلاد. والصين هي أكبر منتج في العالم للعناصر الأرضية النادرة ولمعادن حيوية أخرى كثيرة.