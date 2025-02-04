بدء محاكمة المتهم بطعن سلمان رشدي في نيويورك

تبدأ اليوم الثلاثاء في نيويورك محاكمة الشاب الأميركي من أصول لبنانية هادي مطر المتهم بمحاولة قتل الكاتب الأميركي البريطاني سلمان رشدي في أغسطس/آب 2022.

وتعرض رشدي في 12 أغسطس/آب 2022 للطعن على يد مطر حوالي 10 مرات في العنق والوجه والبطن قبل أن تتم السيطرة على المهاجم، وذلك حين كان الكاتب يهم بإلقاء كلمة في ندوة أدبية بمؤتمر في تشوتوكوا شمال ولاية نيويورك.

وأصبح هادي مطر البالغ 26 عاما والموقوف منذ قرابة عامين، ملاحقا على المستوى الفدرالي بـ3 تهم بينها "دعم منظمة إرهابية أجنبية"، وفق وثيقة قضائية صادرة بتاريخ 17 يوليو/تموز أعلنتها المحكمة الفدرالية لغرب ولاية نيويورك.

وتفيد الوثيقة بأن وزارة العدل الأميركية وجّهت تهمة "الإرهاب باسم حزب الله" اللبناني، إلى مطر.

دفع بالبراءة

وكان مطر دفع أمام المحاكم المحلية ببراءته من تهمتَي "محاولة القتل" و"الاعتداء"، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة 25 عاما.

وقد خضع رشدي بعد الهجوم لجراحة وعلاج بالولايات المتحدة، لكنه فقد بصره في إحدى عينيه، وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه، بحسب وكيله.

وقد ولد هذا الكاتب في الهند لأسرة مسلمة من كشمير، وأثارت روايته "آيات شيطانية" -التي تضمنت تعريضا بمقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم- غضبا عارما في العالم الإسلامي عند نشرها عام 1988.

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وعاش رشدي متخفيا طيلة 9 سنوات تحت حماية الشرطة البريطانية، بعدما أصدر زعيم الثورة الإيرانية الخميني فتوى بإهدار دمه. وانتقل الكاتب بعد ذلك للعيش في الولايات المتحدة.