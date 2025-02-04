اليابان تخطط لاستقبال جرحى وطلاب من غزة

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أن حكومته تدرس خطة لتقديم الرعاية الطبية في اليابان لمصابين ومرضى من قطاع غزة. وقال خلال جلسة برلمانية أمس الاثنين إن "إدارته تعمل على برنامج لتقديم الدعم في اليابان للمرضى أو المصابين في غزة".

وأضاف إيشيبا أنه يمكن أيضا تقديم فرص تعليم لسكان من قطاع غزة الذي يشهد وقف إطلاق نار هش مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الياباني يرد على سؤال لأحد النواب حول ما إذا كان يمكن استخدام برنامج يعود لعام 2017 لقبول طلاب من اللاجئين السوريين، كمرجعية لمساعدة سكان غزة.

وقال ايشيبا: "نحن نفكر في إطلاق برنامج مماثل لغزة، والحكومة ستبذل جهودا لتنفيذ هذه الخطة".

طلاب سوريون

وقبلت اليابان حتى نهاية العام الماضي ما مجموعه 82 طالبا سوريا اعترفت بهم مفوضية الأمم المتحدة كلاجئين، وفقا لمسؤول في وزارة الخارجية مسؤول عن برامج المساعدات.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن هذا البرنامج يهدف إلى تثقيف القادة المستقبليين في سوريا كجزء من سياسة المساعدات الخارجية اليابانية طويلة الأمد.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 50 مريضا فلسطينيا، بينهم 30 طفلا مصابا بالسرطان، ومرافقيهم، اجتازوا معبر رفح الذي أعيد فتحه إلى مصر السبت، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني.

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وقال مدير مستشفيات غزة إن 6 آلاف مريض جاهزون لنقلهم من الأراضي الفلسطينية، وأكثر من 12 ألفا "بحاجة ماسة للعلاج".