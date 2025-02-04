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الولايات المتحدة تبدأ ترحيل مهاجرين إلى معتقل غوانتانامو

US Navy guards escort a detainee through Camp Delta at Guantanamo Bay naval base in a June 10, 2008 file photo provided by the US Department of Defense. President Barack Obama urged lawmakers on Tuesday to give his plan to close the U.S. military prison at Guantanamo Bay, Cuba, a
القاعدة الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا ارتبط اسمها بالمعتقل سيئ السمعة الذي افتتح هناك بعد هجمات 11 سبتمبر (رويترز-أرشيف)
4/2/2025

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة بدأت ترحيل مهاجرين إلى خليج غوانتانامو في كوبا، وفقا لخطة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة كارولين ليفيت، في مقابلة مع قناة "فوكس بزنس" اليوم الثلاثاء، إن الرئيس ترامب "لا يعبث، ولن يسمح بأن تكون أميركا مكبا للمجرمين من دول العالم".

وأضافت "يمكنني أن أؤكد أن أول رحلة جوية من الولايات المتحدة إلى خليج غوانتانامو تحمل مهاجرين غير نظاميين تمضي في طريقها اليوم".

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع ترامب مذكرة رسمية لتجهيز منشأة لاحتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا، وكان قد أعلن سابقا أن هذه المنشأة ستجهز لاستقبال 30 ألف مهاجر.

وانتخب ترامب -لولايته الثانية غير المتتابعة- بعد حملة وعد فيها بإنهاء ما أسماه "غزو" المهاجرين غير النظاميين، وسارعت إدارته لإجراء عمليات ترحيل جماعي عبر رحلات جوية إلى عدة دول في أميركا اللاتينية، في حين يعيش حاليا نحو 11 مليون شخص في وضع غير نظامي على الأراضي الأميركية.

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وتعد القاعدة الأميركية في كوبا مقرا لمعتقل غوانتانامو الذي افتُتح عام 2002 في إطار "الحرب على الإرهاب"، التي أعلنها الرئيس السابق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

واحتجز في المعتقل مئات السجناء، وقد أثار ذلك سجالا حادا في الولايات المتحدة وانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، بسبب ظروف الاعتقال الشديدة القسوة وممارسة التعذيب داخل المعتقل.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حصلت صحيفة نيويورك تايمز على وثائق حكومية تظهر أن الولايات المتحدة تستخدم منذ عقود قاعدة غوانتانامو لسجن مهاجرين يتم اعتراضهم في البحر، ويتم إيداعهم في الحجز في مساحة منفصلة عن السجن حيث يُحتجز المعتقلون المتهمون بالإرهاب.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية

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