الولايات المتحدة تبدأ ترحيل مهاجرين إلى معتقل غوانتانامو

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة بدأت ترحيل مهاجرين إلى خليج غوانتانامو في كوبا، وفقا لخطة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة كارولين ليفيت، في مقابلة مع قناة "فوكس بزنس" اليوم الثلاثاء، إن الرئيس ترامب "لا يعبث، ولن يسمح بأن تكون أميركا مكبا للمجرمين من دول العالم".

وأضافت "يمكنني أن أؤكد أن أول رحلة جوية من الولايات المتحدة إلى خليج غوانتانامو تحمل مهاجرين غير نظاميين تمضي في طريقها اليوم".

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع ترامب مذكرة رسمية لتجهيز منشأة لاحتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا، وكان قد أعلن سابقا أن هذه المنشأة ستجهز لاستقبال 30 ألف مهاجر.

White House Press Secretary Karoline Leavitt told Fox Business this morning that the first flights from the U.S. to Guantanamo Bay with illegal migrants are already underway. pic.twitter.com/ymRTjQLhuo

— Blue Dot News (@BlueDotNewsOrg) February 4, 2025