الصين تفرض رسوما على أميركا وأوروبا تهدد ترامب برد حاسم

أعلنت وزارة المالية الصينية حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأميركية، ردا على رسوم أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ اليوم، في حين هدد الاتحاد الأوروبي برد حاسم إن فرض ترامب رسوما على الاتحاد.

وأكدت الصين أنها ستفرض رسوما بنسبة 10% على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة.

ودخلت رسوم جمركية أميركية نسبتها 10% على الواردات الصينية حيز التنفيذ اليوم، بسبب ما قال ترامب إنه فشل الصين في وقف تدفق المخدرات إلى بلاده.

وعلق ترامب أمس الاثنين تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا في اللحظات الأخيرة، ووافق على وقفها لمدة 30 يوما في مقابل تشديد البلدين الرقابة على الحدود مع الولايات المتحدة وتعقب الجريمة المنظمة.

لكن لم يكن هناك أي إعفاء من هذا القبيل للصين، وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب لن يتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ حتى وقت لاحق من الأسبوع.

حرب تجارية

وخلال فترة ولايته الأولى في 2018، بدأ ترامب حربا تجارية ضروسا استمرت عامين مع الصين بسبب فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، تبادل البلدان خلالها فرض رسوم جمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات مما أربك سلاسل التوريد العالمية وألحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

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ولإنهاء تلك الحرب التجارية، وافقت الصين في 2020 على إنفاق 200 مليار دولار إضافية سنويا على السلع الأميركية، لكن الخطة خرجت عن مسارها بسبب جائحة كوفيد-19، ليتسع العجز التجاري السنوي إلى 361 مليار دولار لصالح الصين.

وحذر ترامب من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين أكثر ما لم توقف بكين تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، إلى الولايات المتحدة.

وقال أمس الاثنين "نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال الفنتانيل إلينا، وإذا لم تفعل ذلك، فإن الرسوم الجمركية سترتفع بشكل كبير".

ووصفت الصين الفنتانيل بأنه مشكلة تخص الولايات المتحدة، وقالت إنها ستطعن على الرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة أخرى، لكنها تركت الباب مفتوحا للمحادثات.

رد أوروبي

وأثارت قرارات ترامب مخاوف في أوروبا من تحركات مشابهة، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيرد "بحزم" على الولايات المتحدة في حال فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية على دوله.

وقالت فون دير لاين عقب قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين، إن الاتحاد مستعد لحوار "قوي وبنّاء" مع الولايات المتحدة، لكنه في الوقت ذاته يدرك التحديات المحتملة في العلاقات مع واشنطن ومستعد لها.

واعتبرت أن قرار إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة خطوة "تزيد تكاليف التشغيل، وتضر بالعمال والمستهلكين، وتتسبب في أضرار غير ضرورية للاقتصادات، كما تؤدي إلى ارتفاع التضخم".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه سيفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي في "وقت قريب" دون أن يحدد تاريخا.