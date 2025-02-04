الشرع يزور تركيا اليوم لبحث ملفات الأمن والاقتصاد

يجري الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الثلاثاء- زيارة رسمية إلى تركيا استجابة لدعوة نظيره رجب أردوغان.

ومن المقرر أن يصل الشرع إلى أنقرة بعد ظهر اليوم قادما من السعودية التي كانت أول محطة خارجية له وقد التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن جانبه آخر، نقلت رويترز عن مسؤول بالرئاسة السورية -لم تسمه- أنه يتوقع أن يجري الشرع محادثات مع أردوغان بشأن توقيع اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.

وأضاف المسؤول السوري أن القواعد قيد المناقشة ستسمح لتركيا بالدفاع عن المجال الجوي السوري في حال وقوع أي هجمات، لافتا إلى أن أنقرة حريصة على إنشاء قواعد في سوريا كرسالة إلى المقاتلين الأكراد شمال شرق البلاد.

وأمس، أفاد مكتب الرئيس التركي بأن زيارة الشرع تأتي "بدعوة من الرئيس أردوغان الذي سيستضيف الشرع في القصر الرئاسي".

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين التون على منصة "إكس" إن المحادثات بين الرئيس ونظيره السوري ستركز على "الخطوات المشتركة التي يتعين القيام بها من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدامين في سوريا.

والأربعاء الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.

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وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.