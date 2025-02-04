إصابة 8 في إطلاق نار على موقع للجيش الإسرائيلي شرق جنين

أطلق فلسطيني النار على موقع عسكري للجيش الإسرائيلي في بلدة تياسير شرقي جنين بالضفة الغربية، مما أدى لإصابة 8، حالة اثنين منهم حرجة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسلحا فلسطينيا وصل إلى حاجز تياسير، وأطلق النار باتجاه الموجودين عند الحاجز.

وأضافت هيئة البث أن جنودا وقوة إضافية وصلت إلى مكان إطلاق النار، وقتلت المسلح بعد الاشتباك معه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أغلق الحاجز وأرسل قوات كبيرة إلى المنطقة والتي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عملية إطلاق النار وقعت قرب منطقة ينتشر فيها الجيش، وينفذ عمليات عسكرية.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمدينة جنين ومخيمها، قبل أن يوسع عدوانه ليشمل مدينة طولكرم (شمال) مما أدى إلى استشهاد نحو 30 فلسطينيا.