استطلاع: حزب يميني يتصدر المشهد السياسي في بريطانيا لأول مرة

كشف استطلاع رأي نشر أمس الاثنين أن حزب الإصلاح البريطاني اليميني أصبح الحزب الأكثر شعبية في المملكة المتحدة للمرة الأولى.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "يو غوف" لصالح قناة سكاي نيوز يومي الأحد والاثنين، أن واحدا من كل 4 من بين 2465 شخصا شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم سيصوتون لحزب الإصلاح البريطاني إذا أجريت الانتخابات البرلمانية غدا.

وحصل الحزب على نسبة 25% من أصوات المستطلعة آراؤهم، متفوقا على حزب العمال الحاكم، الذي حصل على 24%، بينما قال 21% فقط إنهم سيصوتون لحزب المحافظين، الذي ظل في السلطة من عام 2010 حتى 2024.

وأوضحت "يو غوف" أن تفوق حزب الإصلاح بنسبة 1% على حزب العمال يقع ضمن "هامش الخطأ"، إلا أن هذا التقدم يعد إنجازا لافتا للحزب اليميني.

ونجح نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح، الذي نشط في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أخيرا في الفوز بمقعد في مجلس العموم خلال انتخابات العام الماضي، بعد 8 محاولات فاشلة على مدار عقود من العمل السياسي.

ويضمن نظام التصويت البريطاني القائم على الأغلبية البسيطة تمثيلا أقوى للحزبين التقليديين، العمال والمحافظين، داخل البرلمان.

فرغم حصول حزب الإصلاح على أكثر من 4 ملايين صوت، فإنه يملك 5 مقاعد فقط في البرلمان المكون من 650 مقعدا، في حين حصل المحافظون على 121 مقعدا بـ 6.8 ملايين صوت، وحصد العمال 412 مقعدا بـ9.7 ملايين صوت، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات العامة المقبلة في عام 2029.