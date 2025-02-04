أمير قطر ومستشار ألمانيا يبحثان تطورات غزة وسوريا

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وقال بيان للديوان الأميري القطري إنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.